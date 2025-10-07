إستبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض دبي للطيران

أعلن منظمو معرض دبي للطيران الثلاثاء استبعاد الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الدورة المقبلة للمعرض، إثر "مراجعة فنية"، في خطوة تأتي بعد عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة.



وقال تيم هاوز، المدير التنفيذي لشركة "إنفورما ماركتس" المنظمة، على هامش مؤتمر صحافي، إن الشركات الإسرائيلية "لن تكون حاضرة"، مؤكدًا سحب تسجيل ست منها كان يفترض أن تشارك في المعرض.



وأضاف: "تم إجراء مراجعة فنية تشمل الشركات المشاركة في المعرض ثم جاء القرار من اللجنة الفنية، بما يتناسب مع لوائح المعرض، دون أن يشرح هاوز أسباب القرار".



ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من المعرض الذي يعد من بين الأكبر في العالم في تشرين الثاني.