وزارة خارجية قطر: كان يفترض أن توقف إسرائيل فعلًا إطلاق النار بموجب خطة ترامب

شددت وزارة الخارجية القطرية على وجوب أن تتوقف إسرائيل عن إطلاق النار في غزة، بموجب خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



وقال الأنصاري، في رد على سؤال خلال مؤتمره الصحافيّ الدوريّ في الدوحة: "بالنسبة إلى وقف إطلاق النار هذا سؤال يوجه إلى الحكومة الإسرائيلية التي كان من المفترض أن تتوقف فعلًا عن إطلاق النار، إذا كان الكلام الذي قيل عن رئاسة الوزراء (الإسرائيلية) أن هناك التزامًا بخطة ترامب صحيحًا".