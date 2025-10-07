وزير الدفاع السوريّ: وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد

أعلن وزير الدفاع السوريّ مرهف أبو قصرة وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد في شمال البلاد وشمال شرقها، عقب لقائه قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في دمشق.



وكتب أبو قصرة في منشور على إكس: "التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال سوريا وشمال شرقها، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريًا".