الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع السوريّ: وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد
أخبار دولية
2025-10-07 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع السوريّ: وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد
أعلن وزير الدفاع السوريّ مرهف أبو قصرة وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد في شمال البلاد وشمال شرقها، عقب لقائه قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في دمشق.
وكتب أبو قصرة في منشور على إكس: "التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال سوريا وشمال شرقها، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريًا".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الدفاع
السوريّ:
لإطلاق
النار
الأكراد
التالي
رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين إلى جنبلاط
وزارة خارجية قطر: كان يفترض أن توقف إسرائيل فعلًا إطلاق النار بموجب خطة ترامب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:04
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
خبر عاجل
07:04
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
0
أخبار دولية
2025-10-05
إسرائيل: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة إنما وقف موقت لبعض القصف
أخبار دولية
2025-10-05
إسرائيل: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة إنما وقف موقت لبعض القصف
0
أخبار دولية
2025-09-08
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2025-09-08
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
0
آخر الأخبار
2025-09-06
حماس: نؤكد انفتاحنا على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا للاحتلال من القطاع
آخر الأخبار
2025-09-06
حماس: نؤكد انفتاحنا على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا للاحتلال من القطاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:33
أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدًا من الزخم
أخبار دولية
10:33
أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدًا من الزخم
0
أخبار دولية
10:03
موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في الهند
أخبار دولية
10:03
موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في الهند
0
أخبار دولية
09:14
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
أخبار دولية
09:14
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
0
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
0
أمن وقضاء
2025-10-01
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
2025-10-01
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
0
أخبار دولية
06:27
إستبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض دبي للطيران
أخبار دولية
06:27
إستبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض دبي للطيران
0
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:39
افتتاح اعمال المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي
أخبار لبنان
09:39
افتتاح اعمال المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي
0
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
0
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
0
اقتصاد
04:53
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
اقتصاد
04:53
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
0
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
2
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
4
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
5
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
6
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
7
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
8
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More