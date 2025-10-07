الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين إلى جنبلاط
أخبار دولية
2025-10-07 | 07:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين إلى جنبلاط
شكر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في رسالة نقلها إليه سفير المملكة لدى لبنان وليد البخاري، على برقية التعزية التي وجّهها إليه عقب وفاة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الحرمين
الشريفين
جنبلاط
التالي
قيادي في "حماس": تعاملنا بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار في غزة وآخرها خطة ترامب
وزير الدفاع السوريّ: وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-04
بهاء الحريري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لبنان بحاجة إلى قيم الرحمة والعدالة والمحبة
أخبار لبنان
2025-09-04
بهاء الحريري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لبنان بحاجة إلى قيم الرحمة والعدالة والمحبة
0
أخبار لبنان
2025-09-04
سلام في ذكرى المولد النبوي الشريف: نرجو من الله أن يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير
أخبار لبنان
2025-09-04
سلام في ذكرى المولد النبوي الشريف: نرجو من الله أن يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير
0
أخبار لبنان
2025-09-03
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة
أخبار لبنان
2025-09-03
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة
0
أخبار لبنان
2025-09-03
بري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لن نفقد الأمل
أخبار لبنان
2025-09-03
بري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لن نفقد الأمل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:33
أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدًا من الزخم
أخبار دولية
10:33
أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدًا من الزخم
0
أخبار دولية
10:03
موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في الهند
أخبار دولية
10:03
موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في الهند
0
أخبار دولية
09:14
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
أخبار دولية
09:14
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
0
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
0
أمن وقضاء
2025-10-01
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
2025-10-01
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
0
أخبار دولية
06:27
إستبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض دبي للطيران
أخبار دولية
06:27
إستبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض دبي للطيران
0
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:39
افتتاح اعمال المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي
أخبار لبنان
09:39
افتتاح اعمال المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي
0
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
0
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
0
اقتصاد
04:53
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
اقتصاد
04:53
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
0
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
2
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
4
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
5
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
6
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
7
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
8
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More