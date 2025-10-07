رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين إلى جنبلاط

شكر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في رسالة نقلها إليه سفير المملكة لدى لبنان وليد البخاري، على برقية التعزية التي وجّهها إليه عقب وفاة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.