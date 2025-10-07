موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في الهند

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في ولاية راجاستان بشمال غرب الهند بهدف تحسين عمليات مكافحة الإرهاب.



وأوضحت الوزارة أن ميدان ماهاجان في راجاستان يستضيف التدريبات العسكرية الروسية الهندية "إندرا 2025" والتي ستستمر حتى 15 تشرين الأول.



وقالت: "هدف التدريبات الرئيسي هو تعزيز التماسك بين وحدات البلدين في مكافحة الإرهاب، بما يشمل إتقان أساليب عمليات مكافحة الإرهاب".



وأضافت أنه "سيحظى تعزيز التوافق العملياتي بين الوحدات وتبادل أفضل الممارسات في سياق الحرب العصرية باهتمام خاص".

