أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدًا من الزخم

ذكر مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس تحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وأبلغه بأن المبادرات الدبلوماسية يجب أن تكتسب زخمًا لتحقيق سلام عادل ودائم في الحرب الأوكرانية الروسية.ونقل البيان عن أردوغان قوله إن تركيا ستواصل العمل من أجل السلام.وأوضح أن الاتصال تضمن أيضًا مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك جهود تركيا لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.