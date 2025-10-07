البرازيل والمكسيك: رعايانا المشاركين في أسطول الصمود بصدد العودة

أعلنت البرازيل والمكسيك أن رعايا البلدين الذين احتجزتهم إسرائيل لمشاركتهم في أسطول المساعدات لغزة، هم في طريقهم إلى ديارهم.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية البرازيلية أن 13 برازيليًا بينهم النائبة لويزيان لينس المنتمية إلى حزب العمال الحاكم "تم نقلهم إلى الحدود مع الأردن وأُطلقوا".



وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان منفصل إنّ ستة مكسيكيين نُقلوا أيضًا، إلى الأردن حيث التقاهم السفير المكسيكيّ.