يونيسف: رضع غزة يتشاركون أقنعة الأكسجين والأسرة بسبب قيود إسرائيل

أخبار دولية
2025-10-07 | 12:38
2min
يونيسف: رضع غزة يتشاركون أقنعة الأكسجين والأسرة بسبب قيود إسرائيل

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، أن إسرائيل رفضت مرارًا السماح بنقل الحضانات من مستشفى أُخلي في شمال غزة، مما يزيد من الضغط على المستشفيات المكتظة في الجنوب حيث يتشارك الأطفال حديثي الولادة الآن أقنعة الأكسجين.
 
وتحدث إلدر عن الأمهات اللواتي يصطففن في ممرات مستشفى ناصر جنوب غزة حاملات أطفالهن الرضع.

وأوضح أن النقص الحاد يدفع القائمين على المستشفى إلى مشاركة الأطفال الخدج في أقنعة الأكسجين والأسرة. 

وأشار إلى وجود تلك الأجهزة الحيوية في المستشفيات المغلقة في الشمال.
 
وقال إلدر لرويترز: "كنا نحاول إحضار الحضانات من مستشفى أُخلي في الشمال، وقوبل (طلب) أربع بعثات بالحصول على تلك الحضانات بالرفض"، في إشارة إلى الإمدادات العالقة حاليا في مستشفى الرنتيسي للأطفال والمدمر في مدينة غزة".
 
وأضاف عندما زار مستشفى في الجنوب "في إحدى غرف قسم الأطفال، كان هناك ثلاثة أطفال وثلاث أمهات على سرير واحد، ومصدر واحد للأكسجين، كانت الأمهات يتناوبن على الأكسجين ليحصل عليه كل طفل لمدة 20 دقيقة... هذا هو مستوى اليأس الذي وصلت إليه الأمهات الآن".
 


 

حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب ‏إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 07-10-2025

LBCI
خبر عاجل
07:04

وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
16:52

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمّة... وأعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا

