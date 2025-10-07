الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: سنقوم بكل ما يلزم لضمان أن يلتزم الطرفان بالاتفاق في شأن غزة

أخبار دولية
2025-10-07 | 12:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: سنقوم بكل ما يلزم لضمان أن يلتزم الطرفان بالاتفاق في شأن غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب: سنقوم بكل ما يلزم لضمان أن يلتزم الطرفان بالاتفاق في شأن غزة

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وجود فرصة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، بعد كل هذه السنوات التي شهدت مقتل الملايين هناك.

وقال: "الضمان الأساسيّ الذي نقدمه بأنّ إسرائيل لن تستأنف الحرب لاحقًا، هو أننا سنبذل كل جهدنا لضمان التزام الجميع".

وأكّد أنّه سيقوم بكل ما يلزم لضمان أن يلتزم الطرفان بالاتفاق في شأن غزة.

وشدد على الاقتراب من التوصل إلى اتفاق يجلب السلام إلى الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب أنّه يهدف إلى إطلاق الرهائن فورًا وأنّ فريقه موجود حاليًا، للتفاوض وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات.

وأعرب عن اعتقاده بإمكان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

آخر الأخبار

أخبار دولية

سنقوم

لضمان

يلتزم

الطرفان

بالاتفاق

LBCI التالي
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط في 2025
أهالي ضحايا مهرجان نوفا جنوبي إسرائيل يلتزمون دقيقة صمت في الذكرى الثانية لهجوم حماس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

البيت الأبيض بشأن غزة: قريبون جدا من اتفاق ونأمل بأن يوافق عليه الطرفان

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

ترامب: نقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق سلام في شأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-26

ترامب: أعتقد أننا قد نتوصل إلى اتفاق في شأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

ترامب للقناة 13 الإسرائيلية: كل الأطراف إلى جانبنا وماضون باتجاه تنفيذ الاتفاق بصورة جيدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:11

نتنياهو يتعهد إعادة جميع الرهائن في غزة في الذكرى الثانية لهجوم 7 تشرين الأول

LBCI
أخبار دولية
14:59

حماس "تريد ضمانات من ترامب والدول الراعية" لوقف الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:52

ترامب تعهد بدعم الضمانات الأمنية في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
14:32

تظاهرات مؤيدة لغزة في المملكة المتحدة في ذكرى هجوم السابع من تشرين الأول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:51

كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 7-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
04:21

كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
اقتصاد
02:23

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:02

اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
04:45

رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية

LBCI
أخبار لبنان
08:14

حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب ‏إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 07-10-2025

LBCI
خبر عاجل
07:04

وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
16:52

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمّة... وأعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More