ترامب: سنقوم بكل ما يلزم لضمان أن يلتزم الطرفان بالاتفاق في شأن غزة

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وجود فرصة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، بعد كل هذه السنوات التي شهدت مقتل الملايين هناك.



وقال: "الضمان الأساسيّ الذي نقدمه بأنّ إسرائيل لن تستأنف الحرب لاحقًا، هو أننا سنبذل كل جهدنا لضمان التزام الجميع".



وأكّد أنّه سيقوم بكل ما يلزم لضمان أن يلتزم الطرفان بالاتفاق في شأن غزة.



وشدد على الاقتراب من التوصل إلى اتفاق يجلب السلام إلى الشرق الأوسط.



وأوضح ترامب أنّه يهدف إلى إطلاق الرهائن فورًا وأنّ فريقه موجود حاليًا، للتفاوض وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات.



وأعرب عن اعتقاده بإمكان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.