LBCI
LBCI

حماس "تريد ضمانات من ترامب والدول الراعية" لوقف الحرب في غزة

أخبار دولية
2025-10-07 | 14:59
مشاهدات عالية
LBCI
حماس &quot;تريد ضمانات من ترامب والدول الراعية&quot; لوقف الحرب في غزة
حماس "تريد ضمانات من ترامب والدول الراعية" لوقف الحرب في غزة

أعلن كبير مفاوضي "حماس" خليل الحية في سياق المباحثات غير المباشرة مع اسرائيل والتي تستضيفها مصر أن الحركة "تريد ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول الراعية لتنتهي الحرب الى الأبد".
     
وصرّح الحية لقناة القاهرة الاخبارية بأن "الاحتلال الاسرائيلي جربناه، لا نضمنه ولا للحظة".
     
وقال: "الاحتلال الاسرائيلي عبر التاريخ لا يلتزم بوعوده، لذلك نريد ضمانات حقيقية من الرئيس ترامب ومن الدول الراعية ونحن جاهزون بكل ايجابية للوصول الى انهاء الحرب". 

