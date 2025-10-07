نتنياهو يتعهد إعادة جميع الرهائن في غزة في الذكرى الثانية لهجوم 7 تشرين الأول

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة وجهها في الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول، تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة، بدءًا من ضمان الإفراج عن جميع الرهائن لدى حركة حماس.

وقال في بيان صادر عن مكتبه: "نعيش أيامًا مصيرية وحاسمة، وسنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إعادة جميع المخطوفين، والقضاء على حكم حماس، وضمان ألا يشكّل قطاع غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى".