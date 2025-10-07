ترامب تعهد بدعم الضمانات الأمنية في قطاع غزة

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم الضمانات الأمنية في قطاع غزة بعد مرور عامين على اندلاع الصراع هناك.



وعبّر ترامب عن اعتقاده بأن الاتفاق على إطلاق سراح باقي الرهائن على وشك الانتهاء.



وقال ترامب في حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن هناك احتمالا لننعم بالسلام في الشرق الأوسط" وليس فقط غزة.



وأوضح أنه سيناقش الوضع في غزة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يزور الولايات المتحدة.



وذكر مسؤول أميركي أن مبعوث واشنطن الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوث ترامب السابق إلى الشرق الأوسط خلال ولايته الأولى توجها إلى مصر للانضمام إلى المفاوضات هناك.



وتمثل هذه المباحثات على ما يبدو أكثر محاولات التفاوض الواعدة لإنهاء الحرب.



وأكد ترامب في بداية اجتماعه مع كارني في المكتب البيضاوي، "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق بخصوص الشرق الأوسط من شأنه أن يحقق السلام هناك بعد كل هذه السنوات".



وردًا على سؤال عن الضمانات الأمنية التي تود الولايات المتحدة تقديمها، تعهد ترامب بالمساعدة دون الإدلاء بتفاصيل.



وقال "نتمتع بقوة كبيرة، وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من التزام الجميع بالاتفاق".