النواب الإسبان يقرون حظرًا على الأسلحة من إسرائيل وإليها
أخبار دولية
2025-10-08 | 13:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
النواب الإسبان يقرون حظرًا على الأسلحة من إسرائيل وإليها
أقر البرلمان الأسباني قانونًا يفرض حظرًا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهدف "كبح الإبادة" في غزة.
وصوّت على القانون 178 نائبًا في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم.
