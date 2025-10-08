النواب الإسبان يقرون حظرًا على الأسلحة من إسرائيل وإليها

أقر البرلمان الأسباني قانونًا يفرض حظرًا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهدف "كبح الإبادة" في غزة.



وصوّت على القانون 178 نائبًا في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم.

