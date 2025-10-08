لوكورنو: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء فرنسي جديد خلال 48 ساعة

رأى رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو أن الرئيس إيمانويل ماكرون ربما يرشح رئيس وزراء جديدا خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.



وأشار الى أن احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يتضاءل.



وقال لوكورنو: "أبلغت رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

