ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع

أخبار دولية
2025-10-08 | 16:19
ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع الراهن، مؤكدا أن اتفاقا بين إسرائيل وحماس بشأن غزة "وشيك جدا".
     
وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض: "قد أتوجه إلى هناك في نهاية الأسبوع ربما الأحد" مضيفا "وسنرى، لكن ثمة فرصة كبيرة جدا. المفاوضات تسير بشكل جيد جدا".
     
وأضاف: "مفاوضاتنا الأخيرة، كما تعلمون، هي مع حماس، ويبدو أنها تسير بشكل جيد. سنبلغكم، إذا كان الأمر كذلك، سنغادر على الأرجح الأحد، وربما السبت".
     
وتابع: "السلام للشرق الأوسط هي عبارة جميلة، ونأمل أن تتحقق، هي وشيكة جدا، وهم يقومون بعمل جيد جدا".
 

فون دير لاين: أوروبا بحاجة لرد واسع النطاق على تهديدات الحرب متعددة الوسائل
حماس: تبادل قوائم الرهائن والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم
LBCI
خبر عاجل
15:36

ترامب: المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد وقد أسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

ترامب: نهاية حرب غزة ستعيد الحياة إلى طبيعتها في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2025-10-07

نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2025-09-16

روبيو: ترامب قد يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل لبحث جهود السلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
23:57

نتنياهو سيدعو الحكومة الى الاجتماع لإقرار الاتفاق مع حماس بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
23:49

قطر: الاتفاق على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار بغزة

LBCI
أخبار دولية
23:42

نتنياهو عن الرهائن المحتجزين في غزة: "بعون الله سنعيدهم جميعا إلى ديارهم"

LBCI
خبر عاجل
23:33

ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

LBCI
فنّ
2025-10-07

لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!

LBCI
أمن وقضاء
11:45

مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

LBCI
منوعات
2025-10-05

الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-10-07

سخرت من عارضة أزياء بعد سقوطها أرضاً... ميغان ماركل تثير الجدل خلال أسبوع الموضة في باريس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياض تقرأ... بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:04

مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الخيام الى الحياة ولو تحت الخطر

LBCI
أمن وقضاء
11:45

مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:50

منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
10:35

سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين

LBCI
أخبار لبنان
10:47

وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية

LBCI
صحف اليوم
00:41

بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
09:20

هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس

LBCI
أخبار دولية
02:39

وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة

