ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع الراهن، مؤكدا أن اتفاقا بين إسرائيل وحماس بشأن غزة "وشيك جدا".وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض: "قد أتوجه إلى هناك في نهاية الأسبوع ربما الأحد" مضيفا "وسنرى، لكن ثمة فرصة كبيرة جدا. المفاوضات تسير بشكل جيد جدا".وأضاف: "مفاوضاتنا الأخيرة، كما تعلمون، هي مع حماس، ويبدو أنها تسير بشكل جيد. سنبلغكم، إذا كان الأمر كذلك، سنغادر على الأرجح الأحد، وربما السبت".وتابع: "السلام للشرق الأوسط هي عبارة جميلة، ونأمل أن تتحقق، هي وشيكة جدا، وهم يقومون بعمل جيد جدا".