الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون "سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة" بالاستناد إلى نتائج المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو.



وقالت أوساط إيمانويل ماكرون إنه "اطلع على النتائج" التي توصل إليها لوكورنو وهي أن "غالبية النواب يعارضون حل الجمعية الوطنية وثمة مسار محتمل لإقرار الميزانية بحلول 31 كانون الأول".