الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة
أخبار دولية
2025-10-08 | 16:21
الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون "سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة" بالاستناد إلى نتائج المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو.
وقالت أوساط إيمانويل ماكرون إنه "اطلع على النتائج" التي توصل إليها لوكورنو وهي أن "غالبية النواب يعارضون حل الجمعية الوطنية وثمة مسار محتمل لإقرار الميزانية بحلول 31 كانون الأول".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الفرنسية:
ماكرون
سيعين
رئيسا
للوزراء
التالي
فون دير لاين: أوروبا بحاجة لرد واسع النطاق على تهديدات الحرب متعددة الوسائل
حماس: تبادل قوائم الرهائن والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم
السابق
0
أخبار دولية
14:51
لوكورنو: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء فرنسي جديد خلال 48 ساعة
أخبار دولية
14:51
لوكورنو: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء فرنسي جديد خلال 48 ساعة
0
أخبار دولية
2025-09-09
ماكرون يعين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء
أخبار دولية
2025-09-09
ماكرون يعين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء
0
خبر عاجل
2025-09-29
البيت الأبيض: في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنا لهذا الاتفاق سيتم إعادة الرهائن الأحياء ورفات الأموات
خبر عاجل
2025-09-29
البيت الأبيض: في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنا لهذا الاتفاق سيتم إعادة الرهائن الأحياء ورفات الأموات
0
أخبار لبنان
02:56
المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء: الرئيس سلام لم يعين أي مستشار جديد
أخبار لبنان
02:56
المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء: الرئيس سلام لم يعين أي مستشار جديد
0
أخبار دولية
23:57
نتنياهو سيدعو الحكومة الى الاجتماع لإقرار الاتفاق مع حماس بشأن غزة
أخبار دولية
23:57
نتنياهو سيدعو الحكومة الى الاجتماع لإقرار الاتفاق مع حماس بشأن غزة
0
أخبار دولية
23:49
قطر: الاتفاق على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار بغزة
أخبار دولية
23:49
قطر: الاتفاق على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار بغزة
0
أخبار دولية
23:42
نتنياهو عن الرهائن المحتجزين في غزة: "بعون الله سنعيدهم جميعا إلى ديارهم"
أخبار دولية
23:42
نتنياهو عن الرهائن المحتجزين في غزة: "بعون الله سنعيدهم جميعا إلى ديارهم"
0
خبر عاجل
23:33
ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام
خبر عاجل
23:33
ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام
0
آخر الأخبار
23:55
أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطّلع على المفاوضات لفرانس برس: توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن غزة سيتم في القاهرة الخميس
آخر الأخبار
23:55
أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطّلع على المفاوضات لفرانس برس: توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن غزة سيتم في القاهرة الخميس
0
فنّ
2025-10-07
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
فنّ
2025-10-07
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
0
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
0
منوعات
2025-10-05
الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)
منوعات
2025-10-05
الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:04
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:04
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الخيام الى الحياة ولو تحت الخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الخيام الى الحياة ولو تحت الخطر
1
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
2
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
3
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
5
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
6
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
7
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
8
أخبار دولية
02:39
وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة
أخبار دولية
02:39
وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة
