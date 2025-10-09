نتنياهو عن الرهائن المحتجزين في غزة: "بعون الله سنعيدهم جميعا إلى ديارهم"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر الخميس، أنّ إسرائيل ستُعيد جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توصّلها مع حركة حماس إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني منذ عامين.



وقال نتنياهو في بيان مقتضب: "بعون الله، سنعيدهم جميعا إلى ديارهم".