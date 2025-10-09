رئيس الأركان الإسرائيلي يصدر توجيهات للقوات بالاستعداد لعملية إعادة الرهائن

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر توجيهات لقواته للاستعداد "بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو" كما أوعز بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة الرهائن "بحساسية ومهنية"، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.