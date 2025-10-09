نتنياهو وترامب يتبادلان التهنئة...

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبادلا التهنئة على "الإنجاز التاريخي" الخاص بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن تحرير جميع الرهائن.



وذكر المكتب في بيان، أن الجانبين اتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق.



ودعا نتنياهو ترامب الى إلقاء كلمة أمام الكنيست.