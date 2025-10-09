زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب تركيا

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 4.7 درجات ضرب تركيا.



وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.



وكان المركز قد قدّر في البداية قوة الزلزال بـ5.33 درجات لكنه خفضها لاحقا.