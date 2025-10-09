الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته تستعد لإعادة إنتشار بموجب الإتفاق

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن قواته تستعد لإعادة الانتشار في غزة على إثر توصل الدولة العبرية وحركة حماس إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار.



وقال الجيش في بيان إنه "بدأ استعدادات ميدانية تمهيدا لتنفيذ الاتفاق وتجري الترتيبات لوضع خطة قتالية للانتقال قريبًا إلى خطوط انتشار معدلة".