وزير المالية الإسرائيلي: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه يجب القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد عودة الرهائن.



وأعلن أنه لن يصوت لصالح الاتفاق بشأن غزة، لكنه أحجم عن التهديد بإسقاط الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو.