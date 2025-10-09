المستشار الألماني: واثقون من التوصل لحل بشأن غزة هذا الأسبوع

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس أن ألمانيا لا تزال تراقب الوضع المتعلق باتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، لكنه عبر عن ثقته حيال التوصل إلى حل هذا الأسبوع.



وقال ميرتس، عقب اجتماعه مع أعضاء بارزين في الائتلاف الحاكم في برلين: "نشعر بالتفاؤل إزاء التطورات في إسرائيل. هذه بالتأكيد فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال الساعات القليلة المقبلة".