الأردن يرحب باتفاق غزة

رحب الأردن اليوم الخميس باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وآليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، قائلًا إنه ينبغي أن يؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية.



وأكدت الخارجية الأردنية في بيان "استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واستعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك".