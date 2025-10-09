الكرملين يأمل بأن يستتبع اتفاق غزة بأفعال

رحبت روسيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن ومعتقلين، مبدية أملها في أن يُستتبع الاتفاق بـ"أفعال" لوضع حد للحرب المستمرة منذ عامين.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكور في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية: "إقرار اتفاق لوقف إطلاق النار حاليا في غزة لا يمكن إلا أن يثير ارتياحا عاما. إننا نرحب بكل هذه الجهود"، مضيفا: "نأمل أن يتم التوقيع اليوم وأن تلي ذلك أفعال لتنفيذ التفاهمات".

