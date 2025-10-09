الأخبار
الكرملين يأمل بأن يستتبع اتفاق غزة بأفعال
أخبار دولية
2025-10-09 | 05:45
الكرملين يأمل بأن يستتبع اتفاق غزة بأفعال
رحبت روسيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن ومعتقلين، مبدية أملها في أن يُستتبع الاتفاق بـ"أفعال" لوضع حد للحرب المستمرة منذ عامين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكور في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية: "إقرار اتفاق لوقف إطلاق النار حاليا في غزة لا يمكن إلا أن يثير ارتياحا عاما. إننا نرحب بكل هذه الجهود"، مضيفا: "نأمل أن يتم التوقيع اليوم وأن تلي ذلك أفعال لتنفيذ التفاهمات".
أخبار دولية
الكرملين
اتفاق
غزة
0
أخبار دولية
03:55
أخبار دولية
03:55
ماكرون يأمل بأن يمهد اتفاق حماس وإسرائيل "لحل سياسي" قائم على مبدأ حل الدولتين
أخبار دولية
03:55
ماكرون يأمل بأن يمهد اتفاق حماس وإسرائيل "لحل سياسي" قائم على مبدأ حل الدولتين
0
آخر الأخبار
2025-09-29
آخر الأخبار
2025-09-29
البيت الأبيض بشأن غزة: قريبون جدا من اتفاق ونأمل بأن يوافق عليه الطرفان
آخر الأخبار
2025-09-29
البيت الأبيض بشأن غزة: قريبون جدا من اتفاق ونأمل بأن يوافق عليه الطرفان
0
آخر الأخبار
2025-09-18
آخر الأخبار
2025-09-18
المستشار الألماني: نتفق مع التقييم بأن أفعال إسرائيل في غزة لا تتناسب مع أهدافها المعلنة
آخر الأخبار
2025-09-18
المستشار الألماني: نتفق مع التقييم بأن أفعال إسرائيل في غزة لا تتناسب مع أهدافها المعلنة
0
آخر الأخبار
2025-09-30
آخر الأخبار
2025-09-30
الكرملين: نأمل أن يتم تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة وأن تنشر السلام في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-09-30
الكرملين: نأمل أن يتم تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة وأن تنشر السلام في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
09:26
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
0
أخبار دولية
08:55
أخبار دولية
08:55
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين لن تشمل مروان البرغوثي
أخبار دولية
08:55
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين لن تشمل مروان البرغوثي
0
أخبار دولية
08:24
أخبار دولية
08:24
نائب وزير الخارجية الروسيّ: لا يمكن إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الوقت الراهن
أخبار دولية
08:24
نائب وزير الخارجية الروسيّ: لا يمكن إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الوقت الراهن
0
أخبار دولية
08:10
أخبار دولية
08:10
أردوغان: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
08:10
أردوغان: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار لبنان
2025-10-08
أخبار لبنان
2025-10-08
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
أخبار لبنان
2025-10-08
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
0
أخبار دولية
2025-10-07
أخبار دولية
2025-10-07
أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدًا من الزخم
أخبار دولية
2025-10-07
أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدًا من الزخم
0
أمن وقضاء
2025-10-06
أمن وقضاء
2025-10-06
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2025-10-06
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
0
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
0
أخبار لبنان
08:06
أخبار لبنان
08:06
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
أخبار لبنان
08:06
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
0
آخر الأخبار
07:54
آخر الأخبار
07:54
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
آخر الأخبار
07:54
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
0
آخر الأخبار
07:50
آخر الأخبار
07:50
وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات
آخر الأخبار
07:50
وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات
0
آخر الأخبار
07:45
أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...
آخر الأخبار
07:45
أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...
0
آخر الأخبار
07:40
آخر الأخبار
07:40
هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة
آخر الأخبار
07:40
هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة
0
آخر الأخبار
07:33
آخر الأخبار
07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
آخر الأخبار
07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
0
اقتصاد
06:33
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
0
أمن وقضاء
03:51
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
0
أخبار دولية
03:27
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
1
أمن وقضاء
11:45
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
2
حال الطقس
01:56
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
3
أمن وقضاء
04:08
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
4
أمن وقضاء
04:13
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
5
أخبار لبنان
10:47
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
6
أمن وقضاء
10:35
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
7
موضة وجمال
15:25
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
8
أمن وقضاء
10:53
أمن وقضاء
10:53
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
أمن وقضاء
10:53
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
