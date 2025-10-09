السيسي: اتفاق غزة "لحظة تاريخية" تطوي صفحة الحرب وتفتح "باب الأمل" لشعوب المنطقة

رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن "اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة".



ورأى أن "العالم شهد لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب" بالتوصل إلى الاتفاق بعد أيام من المحادثات في مصر، مشددا على أنه "لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار".