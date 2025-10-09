الإمارات ترحب باتفاق غزة

رحبت الإمارات بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة لوقف إطلاق النار في غزة، وحثت كل الأطراف على الالتزام ببنوده.



وعبرت وزارة الخارجية في بيان، "عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة".