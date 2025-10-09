الأونروا تؤكد أن لديها مساعدات غذائية لكامل قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر

رحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أنه يثير "ارتياحا كبيرا".



وأكدت الأونروا استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع تكفي لسد حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة.



وكتب المدير العام للوكالة فيليب لازاريني على إكس: "الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة. لدينا ما يكفي لإطعام جميع السكان على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة".