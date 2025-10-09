غوتيريش يرحب باتفاق غزة ويقول إن "فرقنا على أهبة الإستعداد" للمساعدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس باتفاق يضمن التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة، مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة للمساعدة.



وقال غوتيريش بمقر المنظمة الدولية: "الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل. نحن وشركاؤنا مستعدون للتحرك الآن".



وحث على توفير وصول كامل ومستدام للعاملين في المجال الإنساني بغزة.