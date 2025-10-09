الأخبار
إيران ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
2025-10-09
إيران ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
رحّبت إيران الخميس باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن الجمهورية الإسلامية "لطالما دعمت أي تحرّك ومبادرة تشمل وقف حرب الإبادة وانسحاب قوات الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وتطبيق الحقوق الأساسية للفلسطينيين".
وشددت على أنّ طِهران تدعو المجتمع الدوليّ إلى منع إسرائيل من التنصل من التزاماتها في غزة، وذلك بعد توقعيها اتفاقا لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأكدت الوزارة أن إيران تدعم أي جهد يُنهي "الإبادة الجماعية" والحرب في غزة.
