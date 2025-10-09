مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ: مستعدون لمناقشة كيفية مساهمتنا في خطة السلام في غزة

أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ كايا كالاس أنّ الاتحاد مستعد لمناقشة كيفية مساهمته في خطة السلام في غزة.



وقالت قبيل مؤتمر عن غزة في باريس: "هذه أفضل فرصة لدينا".