غوتيريش: تحقيق تقدم حقيقيّ يتطلب إزالة العقبات أمام المساعدات الإنسانية لغزة

رأى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّ "إسكات البنادق" في غزة لا يكفي لتحقيق "تقدم حقيقيّ" بل يجب أيضًا إزالة "العقبات" التي تعترض إيصال المساعدات الإنسانية.



وكرر غوتيريش في تصريح لوسائل الإعلام دعوته جميع الأطراف إلى "احترام كامل مندرجات" الاتفاق.



لكنه رأى أنّ "تحويل وقف إطلاق النار هذا إلى تقدم حقيقي، يستلزم أكثر من مجرد إسكات البنادق"، علمًا أنّ الأمم المتحدة دأبت منذ أشهر على إدانة عرقلة إسرائيل المساعدات.



وقال: "نحتاج إلى تأمين الوصول الكامل والآمن والمستدام للعاملين في المجال الإنساني، وإزالة الصعوبات الإدارية والعقبات، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة".



وأكّد أنّ الأمم المتحدة جاهزة لتقديم دعمها الكامل.



وقال: "المواد جاهزة، وفرقنا مستعدة. يمكننا زيادة المساعدات في ما يتعلق بالأغذية والمياه والرعاية الصحية والمأوى".



ودعا أيضًا، إلى زيادة التمويل.