ماكرون يؤكد بأن "تسارع" الاستيطان يشكّل "تهديدا وجوديا" لدولة فلسطينية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن "تسارع" الاستيطان في الضفة الغربية "يشكل تهديدا وجوديا لدولة فلسطينية"، في حين تم الاعلان عن اتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.



وأضاف الرئيس الفرنسي الذي كان يرأس مؤتمرا لوزراء خارجية أوروبيين وعرب في باريس حول مستقبل غزة أنه "ليس أمرا غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي فحسب، بل إنه يؤجج التوترات والعنف وعدم الاستقرار، كما انه يتناقض مع الخطة الأميركية وطموحنا المشترك في منطقة تنعم بالسلام".

