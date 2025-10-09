تأجيل القمة الروسية العربية

اتفق الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي على تأجيل القمة الروسية العربية، وفق ما أعلن الكرملين.



وأوضح الكرملين في بيان، أنّه "نظرًا لانطلاق المرحلة النشطة من خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لإعادة الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة، اتفق فلاديمير بوتين ومحمد السوداني على أنه سيكون من الصعب على العديد من قادة الدول العربية المدعوين الحضور شخصيًا إلى موسكو في ظل هذه الظروف".



وكان من المقرر عقد القمة في موسكو في 15 تشرين الأول.