السيسي يحض إسرائيل على "تهدئة او إيقاف النار" في غزة لحين التوقيع على الاتفاق



حض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس الوسطاء على بذل جهود في "إقناع الإسرائيليين بالتهدئة أو إيقاف النار" لحين التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إنهاء الحرب في غزة.



وقال السيسي خلال اجتماع مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إن التطورات في قطاع غزة حيث استمرت الغارات الإسرائيلية الخميس، "قد لا تتوافق مع روح الاتفاق".