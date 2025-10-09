اجتماع لوزراء الحكومة الإسرائيلية للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة

يجتمع وزراء الحكومة الإسرائيلية للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.



وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق إنّ وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من اجتماع الحكومة.



وبعد هذه الفترة، سيتم إطلاق الأسرى المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة.



ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الحكومة عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الذي انتهى لتوه.