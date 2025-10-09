زعيم الحوثيين يؤكد البقاء في حالة "انتباه وجهوزية تامة" حتى بدء سريان الاتفاق

أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الخميس بأن المتمرّدين سيراقبون عن كثب إن كان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيطبّق فعلا قبل إيقاف عملياتهم ضد الدولة العبرية.



وقال الحوثي "سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية.. مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق. هل سيفضي هذا الاتفاق فعلا إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة.. هذا كان هدفنا أصلا من الإسناد".



وأضاف "علينا أن نكون في أعلى مستويات الحذر والجهوزية، وأن نستمر في زخمنا الهائل".

