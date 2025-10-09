الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الإسرائيلي في القدس

أخبار دولية
2025-10-09 | 15:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الإسرائيلي في القدس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اجتماع المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الإسرائيلي في القدس

عقد مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اجتماعا مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في القدس الخميس، بحسب ما أعلنت الرئاسة الإسرائيلية.
     
وجاء في بيان الرئاسة بأن "الرئيس ناقش مع المبعوثين أثناء الاجتماع إطار عمل الاتفاق الذي قاداه وتفاوضا عليه لضمان عودة الرهائن وإنهاء الحرب مع حماس".
     
واجتمعا لاحقا مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بحسب ما أكد مكتبه.
     
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المبعوثين الأميركيين شاركا لاحقا في اجتماع حكومي ما زال متواصلا لإقرار الخطة.
     

أخبار دولية

المبعوثين

الأميركيين

ويتكوف

وكوشنر

الرئيس

الإسرائيلي

القدس

LBCI التالي
ماكرون يأمل بأن يمهد اتفاق حماس وإسرائيل "لحل سياسي" قائم على مبدأ حل الدولتين
الصين تأمل بوقف إطلاق نار "دائم وشامل" في قطاع غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:19

"أكسيوس": مبعوثا الرئيس الأميركي ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

موقع واللا عن مقربين من نتنياهو في أعقاب الإجتماع مع ويتكوف وكوشنر: يمكن التوصل إلى إتفاقات

LBCI
آخر الأخبار
04:17

تقارير إعلامية إسرائيلية: المبعوث الأميركي ويتكوف ومستشار البيت الأبيض كوشنر يتوجهان إلى إسرائيل مساء اليوم الخميس

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

هآرتس عن مصدر مطلع: لقاء نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر كان جيدا والخلافات بين الطرفين بشأن خطة ترامب تتقلص

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:10

الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
00:03

ترامب يؤكد أنه بصدد "تكثيف الضغوط" لإنهاء حرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
23:57

ترامب يقترح طرد إسبانيا من الناتو لعدم كفاية إنفاقها الدفاعي

LBCI
أخبار دولية
23:52

زلزال بقوة 7,4 درجات قبالة جنوب الفيليبين وتحذير من تسونامي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:02

الجميّل يلتقي ميشال الدويهي وتأكيد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة

LBCI
فنّ
2025-09-22

خلال تعافيها من كورونا... كورتني كارداشيان تُفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة وتسريحة جريئة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-17

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

حماس: وصف بن غفير المتضامنين في أسطول الصمود بالإرهابيين يستدعي إدانة عالمية وأممية والضغط لإطلاق سراحهم فورا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:08

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

LBCI
أمن وقضاء
04:13

تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...

LBCI
أخبار دولية
09:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أخبار لبنان
12:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
أمن وقضاء
07:15

مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

LBCI
اسرار
00:24

أسرار الصحف 9-10-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More