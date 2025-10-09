اجتماع المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الإسرائيلي في القدس

عقد مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اجتماعا مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في القدس الخميس، بحسب ما أعلنت الرئاسة الإسرائيلية.



وجاء في بيان الرئاسة بأن "الرئيس ناقش مع المبعوثين أثناء الاجتماع إطار عمل الاتفاق الذي قاداه وتفاوضا عليه لضمان عودة الرهائن وإنهاء الحرب مع حماس".



واجتمعا لاحقا مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بحسب ما أكد مكتبه.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المبعوثين الأميركيين شاركا لاحقا في اجتماع حكومي ما زال متواصلا لإقرار الخطة.

