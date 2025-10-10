البرلمان البيروفي يعزل رئيسة البلاد دينا بولوارتي

عزل البرلمان البيروفي رئيسة البلاد دينا بولوارتي التي رفضت المثول أمام الكونغرس خلال جلسة استماع.



وصوتت غالبية واسعة من البرلمانيين لعزل بولوارتي من الرئاسة مع تأييد 118 عضوا من أصل 122 إجراء العزل.



وكانت بولوارتي تتعرض لانتقادات كثيرة لعجزها عن لجم الجريمة فيما سجلت منذ بدء ولايتها في كانون الأول 2022 تظاهرات واسعة في البلاد.