المستشار الألماني: سنقدم مساعدة إنسانية لغزة بقيمة 29 مليون يورو

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده ستقدم 29 مليون يورو (34 مليون دولار) مساعدة إنسانية فورية لغزة، وذلك في أعقاب مصادقة إسرائيل على وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال ميرتس على منصة إكس: "سنقدم 29 مليون يورو للمساعدات الإنسانية. وسنوجه الدعوة، مع مصر، إلى مؤتمر لإعادة إعمار غزة".