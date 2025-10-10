هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على كييف وانقطاع الكهرباء جزئيا عنها

تعرضت كييف مجددا لهجوم روسي واسع ليل الخميس الجمعة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في شرقها، على ما أعلنت السلطات المحلية.



وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات عدة فضلا عن أصوات مسيرات هجومية.



وأعلن سلاح الجو عبر تلغرام، حصول "هجوم للعدو بالصواريخ البالستية وهجوم واسع بالمسيرات الهجومية"، داعيا السكان إلى ملازمة الملاجئ.



وقالت وزارة الطاقة عبر فيسبوك إن "الروس يوجهون ضربات كثيفة على منشآت الطاقة الأوكرانية" على مستوى البلاد.



وأوضح رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر تلغرام أن "الضفة اليسرى (الشرقية) أصبحت بلا كهرباء، وهناك مشاكل أيضاً في شبكة المياه".



وأكّد مراسل لوكالة فرانس برس يقطن في شرق كييف انقطاع الكهرباء ومياه الشرب في منطقته.



ونظرا لقوة الضربة توقفت قطارات الأنفاق حتى إشعار آخر على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وهو أمر نادر الحصول، على ما أفادت السلطات البلدية.



وطالت ضربات أيضا منطقة زاربوريجيا في وسط لبلاد حيث قتل طفل وأصيب ثلاثة أشخاص خلال الليل.



وفي كييف، أصيب تسعة أشخاص يقيمون في مبنى سكني على ما ذكرت السلطات المحلية.

