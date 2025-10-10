الجيش الباكستاني: مقتل 30 مسلحا شاركوا في هجوم أودى بحياة 11 عسكريا

أعلن الجيش الباكستاني في بيان، أن قوات الأمن قتلت 30 مسلحا شاركوا في الكمين الذي استهدف قافلة عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية في السابع من تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل تسعة جنود وضابطين.