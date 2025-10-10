الأخبار
الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة بدأ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

أخبار دولية
2025-10-10 | 11:50
مشاهدات عالية
الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة بدأ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش).

وقال الجيش: "منذ الساعة 12:00، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتمركز على طول خطوط الانتشار المُحدثة استعدادا لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة الرهائن".

أخبار دولية

الجيش الإسرائيلي

إطلاق النار

غزة

روسيا تعلن استهداف منشآت طاقة في أوكرانيا تغذّي "المجمّع الصناعي العسكري"
روسيا تُرجئ قمة عربية روسية في موسكو بسبب الانشغال باتفاق غزة
LBCI
خبر عاجل
11:25

الجيش الإسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

مصدر مطلع لـ"رويترز": من المتوقع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساعة 0900 بتوقيت غرينتش ومن المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

إسرائيل: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة إنما وقف موقت لبعض القصف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-30

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
13:31

رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية"

LBCI
أخبار دولية
13:27

البيت الأبيض: لجنة نوبل تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

LBCI
أخبار دولية
13:21

ألمانيا تسعى لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة

LBCI
أخبار دولية
13:12

الشيوخ الأميركي يقر إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

LBCI
صحف اليوم
06:48

بعد التطور المستجد في ملف غزة... أوساط سياسية تؤكد لـ"الجمهورية": لا انعكاس مباشر على مستقبل سلاح حزب الله

LBCI
فنّ
15:35

"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان

LBCI
أخبار دولية
10:40

الجيش التركي مستعد للمشاركة في أي مهمة في غزة

LBCI
أخبار دولية
10:43

إليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق غزة...

LBCI
أخبار لبنان
10:00

وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

LBCI
اقتصاد
08:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
09:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
حال الطقس
08:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
11:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار دولية
15:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أخبار لبنان
18:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
17:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
أخبار لبنان
11:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

