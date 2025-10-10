الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة بدأ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش).



وقال الجيش: "منذ الساعة 12:00، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتمركز على طول خطوط الانتشار المُحدثة استعدادا لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة الرهائن".