روسيا تعلن استهداف منشآت طاقة في أوكرانيا تغذّي "المجمّع الصناعي العسكري"

أخبار دولية
2025-10-10 | 06:23
روسيا تعلن استهداف منشآت طاقة في أوكرانيا تغذّي "المجمّع الصناعي العسكري"

أعلنت روسيا أنها شنّت هجوما جويا واسعا خلال الليل استهدف مواقع للطاقة في أوكرانيا قالت إنها تُستخدم لتزويد قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد بالطاقة.
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "القوات المسلحة الروسية شنّت ليلا ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت طاقة تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

أخبار دولية

روسيا

منشآت طاقة

أوكرانيا

