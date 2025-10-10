الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اتفاق وقف الحرب في غزة دخل حيذ التنفيذ... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
2025-10-10 | 06:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اتفاق وقف الحرب في غزة دخل حيذ التنفيذ... إليكم آخر المستجدات
0
min
اتفاق وقف الحرب في غزة دخل حيذ التنفيذ... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي
انسحاب
غزة
التالي
الجيش الإسرائيلي يحذر من أن مناطق عدة في غزة ما زالت "في غاية الخطورة" على السكان
روسيا تعلن استهداف منشآت طاقة في أوكرانيا تغذّي "المجمّع الصناعي العسكري"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد
0
آخر الأخبار
13:50
مجتبى أماني لـ جدل: أتمنى ألا يمر حل ترامب في غزة بالخروقات والإستهدافات كما في لبنان وأن يلتزم الإسرائيلي بما وعد به
آخر الأخبار
13:50
مجتبى أماني لـ جدل: أتمنى ألا يمر حل ترامب في غزة بالخروقات والإستهدافات كما في لبنان وأن يلتزم الإسرائيلي بما وعد به
0
آخر الأخبار
13:49
السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني لـ جدل: منذ شبابي وانا اسمع أن النظام الاسلامي في ايران سيسقط والاقوى من نتنياهو لم يتمكن من اسقاط النظام في ايران
آخر الأخبار
13:49
السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني لـ جدل: منذ شبابي وانا اسمع أن النظام الاسلامي في ايران سيسقط والاقوى من نتنياهو لم يتمكن من اسقاط النظام في ايران
0
آخر الأخبار
13:48
السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني لـ جدل: كان اللقاء مع الراعي روتينيًا والتواصل معه مهم... وحل ترامب يمكن أن يكون بداية لحل الأمور وأتمنى ألا يكون مثل الإتفاق الذي حصل في لبنان
آخر الأخبار
13:48
السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني لـ جدل: كان اللقاء مع الراعي روتينيًا والتواصل معه مهم... وحل ترامب يمكن أن يكون بداية لحل الأمور وأتمنى ألا يكون مثل الإتفاق الذي حصل في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:07
أكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل
أخبار دولية
13:07
أكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
11:53
برلين ولندن باريس تؤكد عزمها على "إحياء" المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي
أخبار دولية
11:53
برلين ولندن باريس تؤكد عزمها على "إحياء" المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي
0
أخبار دولية
11:36
ترامب يعتبر أن الصين "أصبحت عدائية للغاية" و"لا يرى سببا" للقاء شي بعد الآن
أخبار دولية
11:36
ترامب يعتبر أن الصين "أصبحت عدائية للغاية" و"لا يرى سببا" للقاء شي بعد الآن
0
أخبار دولية
10:41
ماكرون يجري محادثات مع أحزاب مع إقتراب نهاية مهلة إختيار رئيس وزراء
أخبار دولية
10:41
ماكرون يجري محادثات مع أحزاب مع إقتراب نهاية مهلة إختيار رئيس وزراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
0
آخر الأخبار
05:37
وزير الخارجية السوري من بعبدا: سوريا تعيش مرحلة من التعافي واعادة الاعمار وهذه المرحلة يجب أن تنعكس ايجابا على لبنان
آخر الأخبار
05:37
وزير الخارجية السوري من بعبدا: سوريا تعيش مرحلة من التعافي واعادة الاعمار وهذه المرحلة يجب أن تنعكس ايجابا على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
11:32
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
11:32
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
0
أخبار دولية
08:25
ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان
أخبار دولية
08:25
ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
3
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
4
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
5
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
6
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
7
خبر عاجل
03:50
"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري
خبر عاجل
03:50
"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري
8
أخبار دولية
05:11
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025
أخبار دولية
05:11
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More