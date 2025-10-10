الجيش الإسرائيلي يحذر من أن مناطق عدة في غزة ما زالت "في غاية الخطورة" على السكان

حذّر الجيش الإسرائيلي سكان غزة الجمعة من أن عددا من مناطق القطاع ما زال "في غاية الخطورة"، رغم إعلانه دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من الظهر وبدء سحب قواته.



وجاء في بيان للمتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة إكس أنه "يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون، بيت لاهيا، الشجاعية ومناطق تمركز القوات في غاية الخطورة".



وأضاف "وفي منطقة جنوب القطاع من الخطر جدا الاقتراب إلى منطقة معبر رفح، منطقة محور فيلادلفيا، وكافة مناطق تمركز القوات في خانيونس".

