نتنياهو يعلن أن 20 من الرهائن في غزة أحياء و28 قتلى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك 20 رهينة ما زالوا على قيد الحياة في غزة في مقابل 28 آخرين قتلى، معربا عن أمله الاحتفال بـ"يوم فرح وطني" بعودة كافة الرهائن في إطار الاتفاق مع حركة حماس.



وقال نتنياهو في كلمة مصوّرة إنه من بين 48 رهينة (47 خُطفوا في السابع من تشرين الأول 2023، وجندي قُتل عام 2014 وتحتفظ حركة حماس بجثمانه)، هناك 20 على قيد الحياة و28 قُتلوا، مؤكدا بذلك للمرة الأولى على ما يبدو مقتل رهينتين (طالب نيبالي وجندي إسرائيلي) لم تكن السلطات الإسرائيلية قد أعلنت مقتلهما سابقا.



وأضاف نتنياهو أنه يأمل أن تتمكن إسرائيل من الاحتفال مساء الاثنين بـ"يوم فرح وطني" مع عودة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

الى ذلك، لفت نتنياهو الى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حركة حماس حتى تلقي سلاحها.



وأشار الى أن جميع الرهائن سيعودون في خلال الأيام المقبلة.