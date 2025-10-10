الشيوخ الأميركي يقر إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

في قرار سيكون له تداعيات إيجابية كبيرة على سوريا، أعلن المجلس السوري الأميركي في واشنطن أن مجلس الشيوخ أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون "قيصر" بشكل كامل، بنتيجة تصويت 77 مؤيداً مقابل 20 معترضاً.وعلى الأثر، وفي منشور على أكس اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن هذه الخطوة تُعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقًا جديدًا نحو البناء والتعافي.وقال: "به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر".وأضاف: "سنواصل عملنا من أجل سوريا التي نحلم بها، وفاءً لشهدائنا الأبرار، ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام ولكل سوري عانى من وحشية نظام الأسد، ذاك الذي نتحرّر اليوم من آخر ظلاله".