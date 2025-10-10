ألمانيا تسعى لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده تسعى إلى تنظيم مؤتمر دولي بالتعاون مع مصر لإعادة إعمار قطاع غزة المدمّر، تزامنا مع إعلان التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب في القطاع.



وأوضح ميرتس في بيان أن الهدف الرئيسي للمؤتمر "يجب أن يكون تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، مثل إعادة بناء إمدادات المياه والطاقة والخدمات الطبية".



وقال ميرتس إن الاتفاق يجب أن "يُنفّذ بسرعة"، مشددا على أن "الرهائن، بمن فيهم الألمان، يجب أن يعودوا أخيرا إلى عائلاتهم"، مضيفا أن "المساعدات الإنسانية يجب أن تصل بسرعة إلى سكان غزة".



وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 29 مليون يورو (نحو 33,6 مليون دولار)، كما ستساهم في "دعم الرعاية الطبية والنفسية للرهائن المُفرج عنهم".