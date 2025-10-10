ترامب يعتبر أن الصين "أصبحت عدائية للغاية" و"لا يرى سببا" للقاء شي بعد الآن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين "أصبحت عدائية للغاية"، مشيرا الى أنه "لا يرى سببا" للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ المقرر في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين.



وأضاف الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال"، أنه "سيضطر الى شن هجوم مضاد مالي" على القيود الصينية على المعادن النادرة، مشيرا الى ان أحد الخيارات المطروحة هو فرض زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة.